Операція "мобілізація": в Росії призовник відкрив вогонь у військкоматі

Однак не все йде за планом. Так, у військкоматі в Усть-Ілімську Іркутської області чоловік відкрив стрілянину та поцілив у начальника призовної комісії, який, за різними даними, або помер дорогою до лікарні, або поранений.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Відомо, що чоловік відкрив вогонь у будівлі комісаріату та поранив військкома, який проводив інструктаж для мобілізованих.

За попередньою інформацією, нападника затримано. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, йому призначено психологічну експертизу.

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Варто також зазначити, що офіційна інформація щодо інциденту поки не надходила. У самому військкоматі коментувати стрілянину відмовилися. Водночас місцеві журналісти з посиланням на джерело у правоохоронних органах, заявили, що загибель керівника призовної комісії, де сталася стрілянина, недостовірна, військом нібито живий.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

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