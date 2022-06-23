Операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення - ГУР

Операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення - ГУР

Операція проти російських окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення.

Війська Російської Федерації розміщують на острові, який їм вдалося одразу захопити, ворожі угруповання.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив в ефірі національного телемарафону.

Він підтвердив, що угруповування складається з підрозділів протиповітряної оборони, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки. Крім того, на острові є катерна група та підрозділи спецпризначення.

"Операція триває. Завдається вогневе ураження по цих об'єктах. Операція триватиме до повного звільнення острова Зміїний”, – зазначив Кирило Буданов.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 22 червня, Збройні Сили України на південному фронті успішно атакували окупантів на острові Зміїний, знищивши ще один зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

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