Операція росіян на Донбасі не призведе до серйозної стратегічної перемоги РФ – американські експерти

Операція росіян на Донбасі не призведе до серйозної стратегічної перемоги РФ – американські експерти

Раптовий і посилений наступ росіян залишається дуже малоймовірним, а тактичні втрати й поразки українських сил не означатимуть кінець бойових дій, а тим паче кінець війни загалом.

Дослідники американського Інституту з вивчення війни переконані, що наступальна операція російських окупантів на Донбасі не призведе до переконливої стратегічної перемоги РФ.

Про це свідчить щоденний звіт дослідницького центру "Інститут з вивчення війни" в США.

"Малоймовірно, що російський наступ на сході призведе до значно більшого успіху, чим попередні наступальні операції росіян, проте російські сили мають змогу виснажувати українських захисників або досягти незначних здобутків", – зазначили американські експерти.

На думку дослідників, російські війська проминули нагоду зробити операційну паузу, яку вони скоріше за все дуже потребували для поповнення і належного з’єднання тих частин і підрозділів, які зазнали втрат у боях у північно-східній операції, перед тим як кидати їх на схід.

Військові експерти вважають, що росіяни вже розпочали плановану битву за Донбас, зокрема в ході наступу на Попасну, Рубіжне та Мар’їнку.

Фахівці Інституту припускають, що росіяни можуть піти на тактику виснаження сил українців завдяки своїй кількісній перевазі та накопиченим вогневим потужностям. Але брак боєздатних підрозділів РФ у повному складі, невирішені проблеми з тиловим забезпеченням та низький бойовий дух російських солдатів заважатиме здійсненню успішних операцій на полі бою.

Дослідники вважають, що російське командування вирішило кинути в бій ті підрозділи, які зазнали втрат у техніці та особовому складі в боях на півночі України, але не зуміли поповнити їх належним чином.

Також у звіті аналітичного центру зазначили, що наступ українських захисників на російські підрозділи поблизу Чугуєва примусило російських окупантів відтягнути частину сил поблизу Ізюма для відсічі. Однак, на думку авторів звіту, якщо українцям не вдасться сягнути лінії Куп’янська та Великого Бурлука, то росіяни збережуть свої лінії постачання з російськими базами в Валуйках та Бєлґороді.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП заявив, що "дає 99%" на те, що наступ російських військ на Донбасі та Півдні провалиться.