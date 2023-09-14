Операція “Синиця” — не єдина: арсенал ГУР може поповнитися новими російськими трофеями

Після пресконференції з російським пілотом вертольота, який разом із технікою перейшов на бік України, збільшилася кількість охочих здатися в полон.

Окрім успішно реалізованої операції “Синиця”, під час якої російський льотчик Максим Кузьмінов перегнав до України вертоліт Мі-8, Головне управління розвідки Міноборони працює ще над кількома схожими справами.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Він також зазначив, що після пресконференції з російським пілотом вертольота зросла кількість звернень до державного проєкту "Хочу жить" від російських військовослужбовців.

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“[До операції “Синиця”] надходило приблизно 70-100 заявок на день, після пресконференції з пілотом ці цифри зросли до 170 і більше заявок... Всього за період існування проєкту вже понад 25 тисяч заявок від тих, хто бажає здатися або розмірковує над таким варіантом”, - повідомив Андрій Юсов.

Раніше повідомлялося, що бойовий гелікоптер Мі-8 армії РФ, який перегнав до України російський пілот Максим Кузьмінов, увійшов до складу авіаційного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України. Там наші пілоти використовуватимуть його за призначенням.

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Нагадаємо, російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що з ним на борту було ще два члени екіпажу. Він зазначив, що переконував їх здатися, проте ті відмовились.

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