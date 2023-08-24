Операція "Синиця": офіцер ЗСУ розповів про приземлення російського Мі-8 та показав унікальні фото

Подробиці операції "Синиця" повідомив український військовий.
Військовослужбовець, офіцер ЗСУ Артем Шевченко розповів подробиці, як українській розвідці вдалося виманити російський вертоліт Мі-8. Він зазначив, що ця операція схожа на ту, яку раніше проводив "Моссад".
Про це він написав у Facebook.
Артем Шевченко зазначив, що російський пілот вертольота Мі-8 АМТШ (бортовий номер 62 зі складу 319-го окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ, в/ч 13984) не підтримав війну Росії проти України. А тому він довірився українським військовим і захотів перейти на бік справедливості. Сталося все 9 серпня 2023 року.
"Насправді ж операція ГУР МО під кодовою назвою "Синиця" була дуже схожою до операції "Діамант", яку провів 1966 року ізраїльський "Моссад", переконавши іракського пілота викрасти найсучасніший на той час радянський Міг-21", - пояснив офіцер ЗСУ.
Він додав, що 3 вересня в етері телемарафону вийде документальний фільм про цю унікальну спецоперацію української розвідки. Також він опублікував фото одразу після приземлення вертольота.
Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив спецоперацію, під час якої вдалося виманити російський вертоліт Мі-8 і посадити його в Україні.
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