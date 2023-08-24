Операція "Синиця": офіцер ЗСУ розповів про приземлення російського Мі-8 та показав унікальні фото

Військовослужбовець, офіцер ЗСУ Артем Шевченко розповів подробиці, як українській розвідці вдалося виманити російський вертоліт Мі-8. Він зазначив, що ця операція схожа на ту, яку раніше проводив "Моссад".

Про це він написав у Facebook.

Артем Шевченко зазначив, що російський пілот вертольота Мі-8 АМТШ (бортовий номер 62 зі складу 319-го окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ, в/ч 13984) не підтримав війну Росії проти України. А тому він довірився українським військовим і захотів перейти на бік справедливості. Сталося все 9 серпня 2023 року.

"Насправді ж операція ГУР МО під кодовою назвою "Синиця" була дуже схожою до операції "Діамант", яку провів 1966 року ізраїльський "Моссад", переконавши іракського пілота викрасти найсучасніший на той час радянський Міг-21", - пояснив офіцер ЗСУ.

Він додав, що 3 вересня в етері телемарафону вийде документальний фільм про цю унікальну спецоперацію української розвідки. Також він опублікував фото одразу після приземлення вертольота.

Вертоліт РФ після приземлення / Фото: Артем Шевченко, Facebook

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив спецоперацію, під час якої вдалося виманити російський вертоліт Мі-8 і посадити його в Україні.

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