"Операція триває": Гуменюк розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі

Наразі на Кінбурнській косі триває операція. Збройні сили України продовжують боротьбу з ворогом російськими окупантами.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Найголовніше, що операція триває і ми продовжуємо боротьбу з ворогом. Треба усвідомлювати, що передчасні повідомлення про звільнення, зникнення звідти ворога можуть суттєво нашкодити Миколаєву, який трошки видихнув у зв’язку з деокупацією великих площ і відсунення ворога на велику відстань. Але ця відстань може бути критичною і повернути обстріли", - наголосила Гуменюк.

За її словами, на морі триває шторм. Зокрема, це не дозволяє добре закріпитися окупантам на Кінбурнській косі.

"Нам допомагає море. Ворог не може там закріпитися тому, що ЗСУ наносять ураження по пунктах противника. Коса не передбачає розташування великої кількості будівель, де можна закріпитися та втриматися. Дозволяємо шуміти тільки шторму, а всіх дотримуватися тиші. Слід пам'ятати, що Кінбурнська коса поєднується з тимчасово окупованою частиною лівобережжя Херсонщини, і це дозволяє ворогу підтягувати резерви", - підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, аналтики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що ситуація для окупантів на Луганщині значно погіршилася. Сильний дощ і брудна погода на сході України майже зупинили та уповільнили російські наземні але не зупинили українське просування.

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