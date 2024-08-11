Операція у Курській області: чи зменшили росіяни натиск на гарячих ділянках фронту — DeepState

Попри територіальні втрати у Курській області, російська армія поки що не здійснює перекидання на територію РФ своїх резервів із гарячих ділянок фронту в Україні та продовжує натиск на Покровськ, Торецьк, Вугледар та Куп’янськ.

Про це повідомив аналітик DeepState Роман Погорілий в ефірі телеканалу “Еспресо”.

При цьому він наголосив, що навіть якщо якісь підрозділи з Покровського напрямку будуть переведені, то українські бійці цього практично не відчують.

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"Їх [росіян] там дуже багато, наскільки багато, що реально не вистачає ресурсів, щоб їх всіх знищувати", - зазначив Роман Погорілий.

Аналітик вважає, що російське командуванні радше зніматиме свої підрозділи із південного напрямку, щоб посилити спротив на Курщині.

"Я впевнений, що вони готові звідти [з півдня України] витягнути якісь сили, але точно не з Донецька, тобто Покровська і Торецька, бо занадто великі ризики", - припустив аналітик DeepState.

Нагадаємо, раніше спостерігачі партизанського руху опору "Атеш" повідомили, що росіяни начебто почали перекидати до Курської області своїх військових, які мали посилити окупаційні позиції на Покровському напрямку.

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