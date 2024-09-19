Операція у Курській області: скільки військових уже задіяли росіяни — Зеленський

За словами президента, українські війська продовжують активні бойові дії на території ворога.
Президент України Володимир Зеленський назвав кількість російських військових, які протидіють українському наступу у Курській області РФ.
Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні у четвер, 18 вересня.
“На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових”, - повідомив Зеленський.
При цьому, за словами президента, українські війська продовжують активні бойові дії на території ворога.
“Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні”, - наголосив він.
Володимир Зеленський додав, що Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині.
“Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад”, - наголосив президент.
Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські військові просуваються далі в Курській області РФ. Минулої доби ЗСУ продовжили штурм Глушківського району.
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