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Операція у Курській області: скільки військових уже задіяли росіяни — Зеленський

Операція у Курській області: скільки військових уже задіяли росіяни — Зеленський

Російська армія намагається зупинити український наступ у Курській області / Фото: Associated Press

За словами президента, українські війська продовжують активні бойові дії на території ворога.

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість російських військових, які протидіють українському наступу у Курській області РФ.

Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні у четвер, 18 вересня.

“На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових”, - повідомив Зеленський.

При цьому, за словами президента, українські війська продовжують активні бойові дії на території ворога.

“Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні”, - наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. 

“Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад”, - наголосив президент. 

Нагадаємо,  у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські військові просуваються далі в Курській області РФ. Минулої доби ЗСУ продовжили штурм Глушківського району.

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