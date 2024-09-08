Операція у Курській області: яка територія може перейти під контроль ЗСУ — Коваленко

Площа “буферної зони” на території Росії може зрости до 2000 кв. км.
Під час операції Сил оборони у Курській області під контролем українських військових може опинитися Глушківський район, розташований на південь від річки Сейм.
Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.
З його словами, розширення “буферної зони” на території Росії у північному та східному напрямку може бути сповільнене, оскільки там сконцентрована основна частина сил і засобів російських військ Курського угруповання. Однак у південному напрямку її може бути збільшено за рахунок Глушківського району до 2000 кв. км.
“На південь від річки Сейм у них вкрай обмежені можливості щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, а також посилення їх підрозділів за рахунок передислокації з інших напрямів та плацдармів", – зазначив експерт.
Оглядач зауважив, що російське командування не здатне стабілізувати лінію зіткнення на Курщині без додаткового ресурсу.
“Вони продовжуватимуть передислокувати підрозділи із зони бойових дій в Україні саме до Курської області", – припустив Олександр Коваленко.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курську область десятки тисяч військових.
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