Операція в Курській області: генсек НАТО зробив важливу заяву щодо наступу ЗСУ

Столтенберг зазначив, що Україна уже багато досягла на Курському напрямку.
Україна має право на самооборону включно із досягненням військових цілей на території Росії.
Таку заяву зробив у четвер, 5 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає “Голос Америки”.
"Тільки українці можуть зробити складний необхідний вибір щодо того, куди розгорнути свої сили і який тип війни доречний у цій ситуації", – сказав він.
Генсек НАТО зазначив, що Україна уже багато досягла у своєму наступі на Курському напрямку, але відмовився прогнозувати, як розвиватиметься ситуація надалі.
Водночас він додав, що не бачить безпосередньої військової загрози для країн Альянсу з боку Росії, але існує постійна загроза тероризму, кібератак і диверсій.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, що не інформував адміністрацію президента США Джо Байдена про плани розпочати операцію в Курській області Росії.
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