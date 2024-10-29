Операція в Курській області: ISW про контратакувальні дії ЗСУ

Ймовірно, українські Збройні сили проводять контратакувальні дії у Курській області РФ біля низки населених пунктів.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що протягом доби 28 жовтня тривали бої на головному "українському плацдармі" на Курщині. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було, наголошують в ISW.

Своєю чергою, одне російське джерело стверджувало, що війська РФ нібито просунулися до Новоіванівки. Але американські аналітики цього не підтверджують. Також у Міноборони Росії інформували, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу Крем'яного, Нижнього Клину, Новоіванівки, Олександрії, Любимівки, Дар'їно, Руської Конопельки та біля Плехова.

Зазначається, що 28 жовтня бої тривали на захід від основного "українського плацдарму" в Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Українські джерела повідомили, що ЗСУ провели механізований штурм із використанням щонайменше трьох одиниць бронетехніки на схід від Нового Путі.

Так званий російський "блогер" стверджував, що ЗСУ начебто невдало атакували поблизу Нового Путі, а інший "воєнкор" розповідав, що росіяни не повністю витіснили українські сили з цього населеного пункту.

Аналітики ISW зауважують, що губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що війська РФ, ФСБ і Росгвардія начебто відбили атаку "групи осіб", які намагалися перетнути російсько-український кордон поблизу Манева Климовського району Брянської області.

Курська область. Мапи ISW.

Нагадаємо, видання писало NYT, що війська КНДР і РФ готуються до наступу в Курській області. Він може розпочатися вже найближчим часом.

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