"Операція з ліквідації київського режиму": в Херсоні окупанти не приховують справжні цілі війни (фото)

"Операція з ліквідації київського режиму": в Херсоні окупанти не приховують справжні цілі війни (фото)

Дії російських пропагандистів є прямим визнанням того, ця війна не має стосунку до міфічного "захисту Донбасу"

Окупаційна адміністрація Херсону намагається переконати місцеве населення, що злочини Росії в Україні чиняться на благо людей, а "збройні сили РФ не воюють з український народом".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами росіян, начебто війна розпочалась через "західні плани" знищити російський та український народи. Саму війну окупанти називають "операцію з ліквідації антинародного київського режиму".

У листівках, які поширюються в Херсоні загарбниками, винними в російській агресії називають самих українців та обрану ними владу: "горе, що спіткало вас – результат злочинної політики київського режиму".

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Фактично такі дії російських пропагандистів є прямим визнанням того, ця війна не має стосунку до міфічного "захисту Донбасу". Її мета – знищення української державності та окупація всієї України.

Окремо зазначено: "Не думайте, що це буде швидко та безболісно". Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно даних супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили.

Українців закликають до колаборації з росіянами та попереджають про небезпеку наближатися до військових окупаційної армії. Також в листівці, навіть після викриття злочинів у Бучі та інших українських містах, стверджується, що "російська армія не воює з українськими солдатами та не обстрілює мирне населення".

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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