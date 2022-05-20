Операція з порятунку оборонців Маріуполя: командир полку "Азов" записав відеозвернення до українців

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") записав відеозвернення до українців та розповів про евакуацію з "Азовсталі".

Відповідне звернення 20 травня опублікував телеграм-канал полку.

"Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати, тяжкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні", - наголосив Прокопенко.

Щодо загиблих героїв - процес триває, зазначив командир полку "Азов" та висловив сподівання, що найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів.

Звернення від командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка

Варто зазначити, що 16 травня розпочалася секретна операція з порятунку оборонців Маріуполя, президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуаційна місія українських бійців, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває.

20 травня британська розвідка повідомила, що територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який мужньо захищають українські воїни, залишили понад 1700 військовослужбовців України. Скільки ще там залишається, невідомо.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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