"Операція заздалегідь провальна": Арестович назвав мету наступу російських військ на сході України

Радник керівника ОП переконаний, що загарбникам не вдасться досягнути своїх цілей.

Перед російськими окупантами стоїть завдання захопити українські території в кордонах Донецької і Луганської областей, аби потім оголосити про свою перемогу.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Ніхто (російська армія, - ред.) нічого не переможе. Операція заздалегідь провальна. Вона продиктована виключно політичними мотивами. Завдання - вийти на кордони Донецької та Луганської областей і оголосити перемогу.

Тому що ж визнали перед цим незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР" в кордонах адміністративних. Тепер їм потрібно вийти і сказати - під Києвом і Черніговом - "це були дрібниці, ми від самого початку хотіли взяти лише кордони Донецької і Луганської областей. Ми проводили маневр для відволікання". Але якщо не буде, то не знаю, що вони говоритимуть. А цього не буде", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що "дає 99%" на те, що наступ російських військ на Донбасі та Півдні провалиться.