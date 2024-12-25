Операція ЗСУ на Курщині: чого вдалося досягти та які перспективи — аналіз експерта

Попри зменшення території, яку контролюють українські війська в Курській області РФ, росіянам не вдасться витіснити їх ні до нового року, ні до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловив військовий аналітик Денис Попович в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, ворог намагається просуватися, залучивши для цього, окрім власних сил, підкріплення з КНДР. Однак, лінію бойового зіткнення визначити неможливо, оскільки на Курщині ведеться маневрена оборона, а витіснити українські сили з території РФ найближчим часом росіянам не вдасться.

“Сто відсотків їм це не вдасться до Нового року, до якого залишилося кілька днів. Це завдання вони не виконають. Чи вдасться їм це зробити до 20 січня, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа, в мене є сумніви. Це для них буде дуже важко зробити”, - спрогнозував він.

Денис Попович вважає, що контроль над ворожою територією має кілька позитивних моментів для України.

“Головне досягнення полягає в тому, що вдалося убезпечити Сумську область від створення буферної зони та наступу ворога безпосередньо на Сумську область. Вдалося зірвати плани ворога щодо наступу на Харківщину і вдалося створити обмінний фонд територій... Краще займати ворожу територію і покласти цей кейс на стіл перемовин, ніж домовлятися, коли ворог займає лише твою територію”, - зазначив він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін поспішає повернути під контроль Росії територію Курської області до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня 2025 року. Задля цього командування ворога розгорнуло на Курщині 50 тисяч військових – російських і північнокорейських.

Читайте також: