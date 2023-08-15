Операція ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: як майор РФ Томов потрапив у полон

Російський командир розвідувальної групи майор Юрій Томов, чия група зникла на лівому березі Дніпра у Херсонській області, потрапив до українського полону.

Наразі він добровільно співпрацює із ЗСУ і розкриває позиції російських військових.

Як Юрій Томов потрапив у полон ЗСУ

На початку серпня українським військовим вдалося провести операцію на лівому березі Херсонщини, де висадився десант ЗСУ, та захопив у полон командира російського батальйону Юрія Томова, про це пише BBC.

У російських провоєнних телеграм-каналах повідомлення про висадку українського десанту на лівому березі Херсонщини біля села Козачі Лагері почали поширювати 8 серпня 2023 року.

Козачі Лагері розташовані рівно посередині між найбільшими окупованими містами лівобережжя Херсонської області: Олешками і Новою Каховкою.

Інформація про висадку українського десанту

Першими про про висадку українського десанту написали російський "воєнний кореспондент" Володимир Романов і колишній бойовик так званої ДНР Єгор Гузенко (позивний "Тринадцятий"). Вони заявили, що частина Козачих Лагерів вже захоплена ЗСУ.

За їхніми даними, українські військові нібито не просто висадилися біля села, але й створили там плацдарм, утримуючи його західну частину. Таким чином, це вже буде другий плацдарм на лівому березі Херсонської області, який змогли створити ЗСУ від початку літа.

Українська влада не коментувала цю інформацію. Лише заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 12 серпня, що на лівобережжі Херсонщині "певні підрозділи виконали певне завдання".

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 8 серпня повідомив, що український десант на двох катерах дійсно "намагався висадитись" у тому районі. Але російські війська буцімто завчасно помітили його, знищили та не допустили висадження на берег.

У свою чергу, російські ТГ-канали почали ширити відео, що також мало б підтвердити "невдачу ЗСУ".

На одному з таких відео, військовий, який називає себе командиром батальйону розвідки 1822, майором ВС РФ Юрієм Томовим, допитує полонених, що лежать зв'язані на землі. Томов на відео стверджує, що це українські військові, які висадилися біля Козачих Лагерів і потрапили в полон.

Успішна операція ЗСУ на Херсонщині

Проте після публікації цього відео провоєнні блогери РФ, наприклад, той же "Тринадцятий", почали звертати увагу на деякі суперечності. Зокрема, навіщо офіцеру-розвіднику показувати своє обличчя на камеру і називати ім'я та посаду.

Вже 9 серпня бойовик РФ Гузенко припустив, що майор Томов і його група з 16 бійців потрапили до українського полону. Спочатку їх начебто заманили в засідку, а потім скористалися їхніми мобільними телефонами, щоб викликати підмогу і захопити в полон ще більше військових РФ.

У російських ТГ-каналах майора Томова "шукали" декілька днів. Вже невдовзі в соцмережах почали з'являтися нові відео з майором.

Так канал Grey Zone, близький до ПВК "Вагнера", 13 серпня опублікували відео, як Томов стоїть на колінах і показує на карті розташування російських позицій на Херсонщині. За кадром чути українську мову. Вочевидь, запис зробили відразу після того, як майор потрапив до українського полону 7 або 8 серпня.

Російський комбат, чия група зникла на лівому березі Херсонщини - у полоні та здає позиції своїх же

Вже за кілька годин проукраїнський телеграм-канал "Николаевский Ванёк" опублікував повний відеозапис допиту комбата Томова в полоні.

Таке ж відео 14 серпня опублікував канал державного проєкту "Хочу Жить", який координується ГУР і створений для заявок від російських військових, які хочуть здатися у полон.

На відео чоловік представляється Томовим Юрієм Анатолійовичем, 1977 року народження. За його словами, його мобілізували у вересні 2022 року, а до цього певний час він був задіяний на охороні об'єкта, де зберігають ядерні боєприпаси.

Полонений майор РФ Томов розповів про втрати свого підрозділу

Потрапивши на окуповані території України у жовтні минулого року, Томов отримав посаду начальника штабу батальйону номер 1822. Згодом обійняв посаду командира батальйону.

Юрій Томов розповідає про втрати свого батальйону (понад 20%), а також критикує його підготовку.

Проаналізувавши усі ці відео, російські воєнкори дійшли висновку, що ЗСУ вдалося перехитрити противника.

"Ймовірно, що відеозапис про "розгром українського плацдарму" Юрій Томов записав уже перебуваючи в українському полоні. Метою було приховати сам факт успішного десантування ЗСУ і ввести в оману противника", - пишуть журналісти.

Воєнний кореспондент Роман Сапоньков як доказ наводить той факт, що на першому "переможному" відео є навіть залишки листя на футболці комбата, які присутні і на другому відео, де він вже був у полоні ЗСУ

"Виходить, ЗСУ було невигідно афішувати захоплення ділянки на лівому березі на околиці "Козачих Лагерів", і вони вкинули чудовий фейк", – зауважує Сапоньков.

Нагадаємо, Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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