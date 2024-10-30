Операція ЗСУ в Курській області: ISW про ситуацію на території РФ

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Протягом минулої доби, 29 жовтня, бої тривали на головному українському виступі у Курській області. Втім, жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW наголошують, що російські джерела не повідомляли про наземну активність у Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області.
Зазначається, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив,що невказані особи завдали удару з використанням безпілотника по порожній будівлі Російського університету спецназу в Гудермесі, що в Чечні. Кадиров не звинуватив Україну в запуску безпілотника і заявив, що чеченська влада розслідує цей удар.