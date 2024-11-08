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Операція ЗСУ в Курській області: ISW про ситуацію на території РФ

Операція ЗСУ в Курській області: ISW про ситуацію на території РФ

Курська область РФ. / Фото: Associated Press

На Курщині - бої.

Операція українських Збройних сил на території РФ в Курській області триває. У регіоні тривають бої. 

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що 7 листопада тривали бої в основному українському виступі в Курській області на південний схід від Кореневого-  в районі Новоіванівки, а також біля Дарино та на південь від Суджі - в районі Пльохова. Втім, суттєво лінія фронту не змінилася.

Своєю чергою, російські так звані "воєнкори" називають лінію фронту у Курській області як "бездіяльну".

Тим часом командир однієї з бригад ЗСУ заявив, що на Курщині російські військові мають набагато менше бронетехніки та артилерії, ніж деінде на лінії фронту. Особливо – в Донецькій області.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Курщині. Для атак українських позицій ворог застосував традиційну тактику – десантування піхоти на БМП.

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