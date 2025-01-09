Операція ЗСУ в Курській області: росіяни обстрілюють місто Суджа з С-300

Російські військові активізували обстріли міста Суджа Курської області. Зокрема, росіяни активно застосовують С-300

Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону "Єдині новини.

За даними розвідки, наразі Російська Федерація поставила в район Курської області 12 тис. FPV-дронів, близько 800 "Ланцетів", і 2,5 тис. "Мавіків".

Дмитрашківський наголосив, що мирні мешканці перебувають у власних домівках або в інтернаті. Адже росіяни дуже сильно активізували обстріли Суджі і прилеглих до населених пунктів.

"Багатьох сіл уже просто немає. З 6 серпня до сьогодні загинуло 36 цивільних осіб внаслідок авіаційних та артилерійських обстрілів Суджі. Близько 100 осіб дістали поранення — тяжкі та середньої тяжкості", - повідомив Дмитрашківський.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що армія РФ просувається далі в Курській області. Тим часом Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що українські захисники відбили російський механізований штурм розміром у взвод у невстановленому районі Курської області.

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