Операція ЗСУ з оточення Лимана вже на етапі завершення - речник Східного угруповання військ

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що операція з оточення російських військ у Лимані на Донбасі триває і вже перебуває на етапі завершення.

Генштаб ЗСУ наразі офіційно не коментує ситуацію навколо Лимана та не називає населені пункти, контроль над якими вже взяли українські захисники. Однак речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що наразі операція триває.

Про це Череватий сказав у коментарі Суспільному.

"Деталі по місцях, які взяли, точно назвати поки що не можемо. Оскільки прапор ЗСУ можуть занести та встановити, вони діляться радісними відео, але бої ще тривають. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше. Коли буде проведено всі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога", — зауважив речник Східного угруповання військ.

За його словами, на Лиманському напрямку триває операція з оточення російського угруповання. Ба більше, вона вже перебуває на етапі завершення.

"Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція саме по оточенню цього угруповання. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, по яких він доставляв боєприпаси та живу силу", — заявив Череватий.

Він наголосив, що біля Лимана російська армія набагато сильніше укріплена, ніж це було на Харківщині, однак ЗСУ переграли росіян тактично.

"Якщо його (ворога - ред.) під Харковом "зламали" та він побіг, то біля Лимана противник більш укріплений, і підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані. Тому це зайняло час, але наш Генеральний штаб та штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки", — зазначив Череватий.

Нагадаємо, у Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку. На опублікованому відео видно, як десятки окупантів намагаються врятуватися і тікають лісами з Лимана.

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