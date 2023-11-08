Операцію з ліквідації "депутата" Філіпоненка у Луганську провело ГУР – подробиці, фото

В окупованому Луганську 8 листопада близько 8:40 підірвали авто з "депутатом народної ради ЛНР", ексначальником управління "народної міліції" Михайлом Філіпоненком.

Як розповіли у ГУР, до операції з ліквідації причетні розвідники України та представники руху опору.

Філіпоненко був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали тортур. Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

"Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. Внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Автівка, у якій підірвали Михайла Філіпоненка у Луганську

Автівка, у якій підірвали Михайла Філіпоненка у Луганську

Головне управління розвідки попередило, що всі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби т на тимчасово окупованих територіях України відомі.

Нагадаємо, в Бердянську партизани підірвали авто з російськими ФСБівцями, знищивши одразу чотирьох окупантів.

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