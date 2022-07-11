Оперативна пауза на фронті тривала 45 хвилин: Арестович про обстріли та підготовку росіян до наступу

Не було жодної оперативної паузи на фронті, про що Росія заявляла раніше. Вона тривала рівно 45 хвилин, після чого знову почалися обстріли.

За інформацією радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, яку він повідомив під час розмови з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним, російське командування перекидає певну частину військ до Белгородської області.

"Путін, як завжди, збрехав. Сумська та Чернігівська області знову в небезпеці. Будь-якої миті можливий приліт. По Харкову били. Там є вбиті та поранені. Б'ють і по Харківській області. Руху військ немає. Але, за деякими даними, командування РФ перекидає певну частину військ до Бєлгородської області", - зазначив Арестович.

Водночас він застеріг від паніки.

"Не потрібно одразу лякатися, що все це поїде на Харків. Там перспективи можуть бути різні - на Ізюмський напрямок і таке інше, але може бути й на Харківський. Подивимося. У будь-якому разі, ніяких наслідків це особливо не завдасть. У сенсі взяття міста. Але, ймовірно, призведе до ускладнення руху українських військ", - додав він.

Нагадаємо, 7 липня в Росії оголосили про "паузу" у війні в Україні. Представник міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що підрозділи російських військ наразі проводять "заходи з поповнення бойових можливостей".

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