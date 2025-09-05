- Дата публікації
Оператор дронів за контрактом 18-24 Новини компаній
Війна сьогодні виглядає зовсім інакше, ніж десятки років тому. Тепер вирішальне значення мають не лише зброя та фізична сила, а й сучасні технології. Саме дрони стали одним із головних інструментів на полі бою – вони ведуть розвідку, допомагають виявляти цілі й навіть завдавати ударів.
Для молоді від 18 до 24 років відкрилася нова можливість – програма 18-24. Це реальний шанс долучитися до оборони країни, отримати потрібну підготовку та працювати з технікою, яка сьогодні є надзвичайно важливою для перемоги.
Хто такий оператор дрона і чим він займається
Оператор БПЛА – це фахівець, який керує безпілотними апаратами. Його робота охоплює одразу кілька напрямів:
ведення повітряної розвідки;
коригування артилерійського вогню;
пошук та супровід цілей;
використання ударних БПЛА для знищення техніки та живої сили противника.
Оператор дронів поєднує професії військового та ІТ-спеціаліста: він працює з технікою, програмним забезпеченням і водночас виконує бойові завдання.
Вимоги до молоді 18-24 років
Контракт 18-24 оператор дронів розрахований на тих, хто тільки починає доросле життя і шукає для себе шлях розвитку. Основні вимоги прості:
вік від 18 до 24 років;
готовність проходити навчання та постійно вдосконалювати навички;
базова технічна грамотність або інтерес до технологій;
здатність працювати в команді та приймати швидкі рішення.
Які навички необхідні для контракту 18-24 оператор дронів?
Не обов’язково мати досвід польотів на дронах. Навчання проводять інструктори у спеціалізованих центрах. Важливіше – мати уважність, просторове мислення, стійкість до стресу й бажання освоювати нові технології.
Переваги програми 18-24
сучасна професія з перспективою карʼєрного зростання;
можливість обирати чи продовжувати контракт після року служби;
досвід роботи з технікою, яка має попит і в цивільному житті;
повне забезпечення, стабільна зарплата й додаткові соціальні гарантії;
відчуття причетності до захисту країни та справжньої команди однодумців.
Де шукати вакансії за контрактом 18-24
Щоб стати оператором дронів, достатньо подати заявку на сайті azov.org.ua, де є детальна інформація про програму. Після цього кандидат проходить відбір, навчання та практичну підготовку. Уже через кілька місяців новачок перетворюється на повноцінного фахівця, готового виконувати бойові завдання.
Технології вирішують майбутнє війни, а ті, хто керує ними – наближають перемогу. Якщо тобі від 18 до 24 років – не втрачай шанс. Долучайся до контракту 18-24 у складі 12-ї бригади спеціального призначення і разом з Азовом виборюй свободу для українського народу.