Оператор дронів за контрактом 18-24

Реклама

Для молоді від 18 до 24 років відкрилася нова можливість – програма 18-24. Це реальний шанс долучитися до оборони країни, отримати потрібну підготовку та працювати з технікою, яка сьогодні є надзвичайно важливою для перемоги.

Хто такий оператор дрона і чим він займається

Оператор БПЛА – це фахівець, який керує безпілотними апаратами. Його робота охоплює одразу кілька напрямів:

ведення повітряної розвідки;

коригування артилерійського вогню;

пошук та супровід цілей;

використання ударних БПЛА для знищення техніки та живої сили противника.

Оператор дронів поєднує професії військового та ІТ-спеціаліста: він працює з технікою, програмним забезпеченням і водночас виконує бойові завдання.

Реклама

Вимоги до молоді 18-24 років

Контракт 18-24 оператор дронів розрахований на тих, хто тільки починає доросле життя і шукає для себе шлях розвитку. Основні вимоги прості:

вік від 18 до 24 років;

готовність проходити навчання та постійно вдосконалювати навички;

базова технічна грамотність або інтерес до технологій;

здатність працювати в команді та приймати швидкі рішення.

Які навички необхідні для контракту 18-24 оператор дронів?

Не обов’язково мати досвід польотів на дронах. Навчання проводять інструктори у спеціалізованих центрах. Важливіше – мати уважність, просторове мислення, стійкість до стресу й бажання освоювати нові технології.

Переваги програми 18-24

сучасна професія з перспективою карʼєрного зростання;

можливість обирати чи продовжувати контракт після року служби;

досвід роботи з технікою, яка має попит і в цивільному житті;

повне забезпечення, стабільна зарплата й додаткові соціальні гарантії;

відчуття причетності до захисту країни та справжньої команди однодумців.

Де шукати вакансії за контрактом 18-24

Щоб стати оператором дронів, достатньо подати заявку на сайті azov.org.ua, де є детальна інформація про програму. Після цього кандидат проходить відбір, навчання та практичну підготовку. Уже через кілька місяців новачок перетворюється на повноцінного фахівця, готового виконувати бойові завдання.

Технології вирішують майбутнє війни, а ті, хто керує ними – наближають перемогу. Якщо тобі від 18 до 24 років – не втрачай шанс. Долучайся до контракту 18-24 у складі 12-ї бригади спеціального призначення і разом з Азовом виборюй свободу для українського народу.