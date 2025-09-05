ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Оператор дронів за контрактом 18-24 Новини компаній

Війна сьогодні виглядає зовсім інакше, ніж десятки років тому. Тепер вирішальне значення мають не лише зброя та фізична сила, а й сучасні технології. Саме дрони стали одним із головних інструментів на полі бою – вони ведуть розвідку, допомагають виявляти цілі й навіть завдавати ударів.

Оператор дронів за контрактом 18-24

Для молоді від 18 до 24 років відкрилася нова можливість – програма 18-24. Це реальний шанс долучитися до оборони країни, отримати потрібну підготовку та працювати з технікою, яка сьогодні є надзвичайно важливою для перемоги.

Хто такий оператор дрона і чим він займається

Оператор БПЛА – це фахівець, який керує безпілотними апаратами. Його робота охоплює одразу кілька напрямів:

  • ведення повітряної розвідки;

  • коригування артилерійського вогню;

  • пошук та супровід цілей;

  • використання ударних БПЛА для знищення техніки та живої сили противника.

Оператор дронів поєднує професії військового та ІТ-спеціаліста: він працює з технікою, програмним забезпеченням і водночас виконує бойові завдання.

Вимоги до молоді 18-24 років

Контракт 18-24 оператор дронів розрахований на тих, хто тільки починає доросле життя і шукає для себе шлях розвитку. Основні вимоги прості:

  • вік від 18 до 24 років;

  • готовність проходити навчання та постійно вдосконалювати навички;

  • базова технічна грамотність або інтерес до технологій;

  • здатність працювати в команді та приймати швидкі рішення.

Які навички необхідні для контракту 18-24 оператор дронів?

Не обов’язково мати досвід польотів на дронах. Навчання проводять інструктори у спеціалізованих центрах. Важливіше – мати уважність, просторове мислення, стійкість до стресу й бажання освоювати нові технології.

Переваги програми 18-24

  • сучасна професія з перспективою карʼєрного зростання;

  • можливість обирати чи продовжувати контракт після року служби;

  • досвід роботи з технікою, яка має попит і в цивільному житті;

  • повне забезпечення, стабільна зарплата й додаткові соціальні гарантії;

  • відчуття причетності до захисту країни та справжньої команди однодумців.

Де шукати вакансії за контрактом 18-24

Щоб стати оператором дронів, достатньо подати заявку на сайті azov.org.ua, де є детальна інформація про програму. Після цього кандидат проходить відбір, навчання та практичну підготовку. Уже через кілька місяців новачок перетворюється на повноцінного фахівця, готового виконувати бойові завдання.

Технології вирішують майбутнє війни, а ті, хто керує ними – наближають перемогу. Якщо тобі від 18 до 24 років – не втрачай шанс. Долучайся до контракту 18-24 у складі 12-ї бригади спеціального призначення і разом з Азовом виборюй свободу для українського народу.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie