"Оператор ГТС" підтвердив факти крадіжки газу росіянами на окупованих територіях

11 травня ПАТ "Газпром" закрило кран на магістральному газогоні "Союз" на території Росії.

Зранку 11 травня диспетчери "Оператора ГТС України" зафіксували несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, які свідчать про закриття газових кранів в районі КС "Новопсков" на окупованій території, а саме: кранів на магістральному газопроводі "Союз", а також магістральному газогоні "Новопсков-Шебелинка", що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє ОГТСУ.

Наразі транзит природного газу через ГВС "Сохранівка" не відбувається.

"Диспетчери ОГТСУ отримали інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу по газопроводу Союз шляхом відкриття крану-перемички. Інформація була додатково перевірена та підтверджена. Був зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу “Союз” в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів. Внаслідок фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор по точці "Сохранівка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна припиняє частину транзиту газу до Європи через російських окупантів. Наразі Україна не може контролювати подальше постачання газу та здійснювати оперативно-технологічний контроль.

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