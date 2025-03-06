Оператори дронів показали влучні удари по ворогу на Покровському напрямку

Оператори БПЛА окремого загону "Тайфун" НГУ показали результати недавніх бойових вильотів на Покровському напрямку.

Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналі цього підрозділу.

На опублікованих кадрах видно, які українські дрони прицільно знищують ворожу техніку, зокрема, розташовану в укритті, та особовий склад противника.

Внаслідок влучних ударів росіяни втратили три одиниці техніки, три укриття з піхотою, дев’ять піхотинців та техніку в укритті.

Оператори дронів показали, як знищують ворога на Покровському напрямку

Нагадаємо, за інформацією DeepState, ворог зменшив інтенсивність штурмових дій на Покровському відтинку фронту. Кількість штурмів росіян продовжує падати.

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