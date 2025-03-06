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Оператори дронів показали влучні удари по ворогу на Покровському напрямку

Оператори дронів показали влучні удари по ворогу на Покровському напрямку

Оператори дронів показали влучні удари по ворогу на Покровському напрямку

Оператор дрона / Фото: Окремий загін БССП "Тайфун"

Українські дрони прицільно знищують ворожу техніку, зокрема, розташовану в укритті.

Оператори БПЛА окремого загону "Тайфун" НГУ показали результати недавніх бойових вильотів на Покровському напрямку. 

Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналі цього підрозділу. 

На опублікованих кадрах видно, які українські дрони прицільно знищують ворожу техніку, зокрема, розташовану в укритті, та особовий склад противника.

Внаслідок влучних ударів росіяни втратили три одиниці техніки, три укриття з піхотою, дев’ять піхотинців та техніку в укритті.

Оператори дронів показали, як знищують ворога на Покровському напрямку

Оператори дронів показали, як знищують ворога на Покровському напрямку

Нагадаємо, за інформацією DeepState, ворог зменшив інтенсивність штурмових дій на Покровському відтинку фронту. Кількість штурмів росіян продовжує падати.

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