Оператори ГУР вдарили FPV-дронами по схованках окупантів, їхнім укріпленням та військовій інфраструктурі: відео

Польоти відплати тривають: під ударом FPV-дронів ГУР ― схованки російських окупантів, їхні укріплення та військова інфраструктура.

Оператори тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону ГУР МО України продовжують знищувати ворожі цілі поблизу Сумщини за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook і оприлюднило відповідне відео.

"Окупантам непереливки, коли працюють легіонери ГУР... Під ударом FPV-дронів – виявлені схованки російських окупантів, їхні укріплення та військова інфраструктура. Польоти відплати тривають", – йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, раніше воїни Міжнародного легіону ГУР підірвали ворожі склади боєприпасів і засоби РЕБ окупантів.

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