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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
189
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1 хв

Операція "Дроноцид": ГУР показало ефектні кадри знищення позицій РФ

ГУР здійснило ефективну спецоперацію «Дроноцид», у межах якої знищені позиції російських дронарів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Операція "Дроноцид" ГУР

Операція "Дроноцид" ГУР

Українські воїни влаштували полювання на російських операторів БпЛА. Внаслідок злагодженої роботи знищено та пошкоджено 42 об’єкти армії РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Деталі операції «Дроноцид»

Як зазначається, «місячник анігіляції російських дроноводів» влаштували: Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних сил, 128-ма ОГШБр, 128-ма ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ «Запоріжжя» та ОСУВ «Таврія».

Під час операції «Дроноцид» на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій і місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Втрати ворога становлять 42 об’єкти (знищені та пошкоджені), де засідали солдати армії РФ.

«На відео ― унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами», — пишуть у відомстві.

Нагадаємо, російська армія зазнала невдачі під час спроби атакувати українські об’єкти експериментальними морськими дронами.

За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, інцидент стався на початку червня. Росіяни випустили нові моделі дронів, націлених на місто Південне в Одеській області. Однак усі апарати підірвалися ще в територіальних водах РФ і навіть не наблизилися до українського узбережжя.

«Вони не досягли результату. Всі дрони здетонували ще у їхніх водах. За нашими даними, метою був район міста Південне, однак спроба виявилася повністю провальною», — наголосив Буданов.

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Дата публікації
Кількість переглядів
189
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