Операція «МоЛоЧКа»: експерт розповів, що вона лише частина великої кампанії

Нафтовий танкер / © скриншот з відео

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Операція «МоЛоЧКа» є складовою ширшої кампанії Сил оборони України зі знекровлення російського угруповання на півдні та руйнування логістики окупантів.

Про це в етері Еспресо заявив капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

За його словами, головною метою операції є не лише ізоляція тимчасово окупованого Криму, а й позбавлення російських військ пального, боєприпасів, продовольства та інших ресурсів.

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«Багато хто вважає, що логістичний локдаун — це блокада Криму. Ні! Головне завдання Сил оборони зараз — знекровити угруповання противника, яке наступає, позбавити його боєприпасів, пального, харчів, води — усього необхідного. Щоб ці армії перетворилися на банду беззбройних орків», — наголосив Лакійчук.

Він пояснив, що російська логістика на південному напрямку базується на двох основних маршрутах. Перший — через Керченську протоку, яка включає Кримський міст, поромне сполучення та морські перевезення між російськими портами й окупованим Кримом.

«Цю артерію ми вже дуже серйозно порубали. Вона кровоточить», — зазначив експерт.

Другим ключовим маршрутом він назвав сухопутний коридор уздовж Азовського моря через Таганрог, Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь, який, за його словами, також перебуває під постійним вогневим контролем українських військових.

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«Він мінується, перебуває під ударами і зараз навіть у гіршому стані, ніж маршрут через Керченський міст», — сказав Лакійчук.

Саме через це, зазначив експерт, Росія почала активніше використовувати Азовське море як альтернативний шлях постачання.

«У Путіна навіть проводили нараду: як забезпечувати Крим пальним і всім необхідним. Вирішили, що якщо дві дороги українці контролюють, то є ще цілий „проспект“ через Азовське море», — розповів він.

Втім, за словами Лакійчука, саме на цьому напрямку українська операція виявилася особливо ефективною.

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«Логістика через Азовське море теж накрилася „мідним тазом“. Але тут „Мадяр“ фактично зірвав джекпот, бо Азовське море — це не лише постачання Криму, а це ще один російський нафтовий термінал», — наголосив експерт.

Він пояснив, що через Азовське море Росія здійснювала перевалку нафти: невеликі танкери доставляли її до районів поблизу Керченської протоки, де сировину перевантажували на великі океанські судна для подальшого експорту до Індії, Китаю та інших країн.

«Фактично танкер заходив у Чорне море порожнім, а виходив уже з нафтою. Потім ще спробуй доведи, що це саме російська нафта», — пояснив Лакійчук.

За його словами, саме ця схема допомагала Росії обходити міжнародні санкції.

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Експерт також зазначив, що після українських ударів російська сторона була змушена закрити навігацію через Керченську протоку та Азовське море.

«Російські прикордонники вже закрили навігацію через Керченську протоку та Азовське море. Хоча ФСБ на слово вірити не варто, але якщо там щось і з’явиться, то, як каже Бровді, воно там і залишиться», — сказав він.

Крім того, Лакійчук наголосив, що Азовське море є одним із ключових маршрутів експорту російського зерна.

«Азовське море — це не тільки нафта. Це ще один із головних маршрутів експорту російського збіжжя. Якщо цей напрямок заблокований, сховища рано чи пізно заповняться. А далі — все, кіно не буде», — підсумував експерт.

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Раніше повідомлялося, що Росія послаблює ППО на фронті для захисту «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях.

Ми раніше інформували, що протягом 12 днів операції «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 159 суден зі складу «тіньового флоту» Росії в Азовському та Чорному морях.

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