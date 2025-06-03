Операція "Павутина": скільки років та коштів знадобиться Росії для відновлення втрат у стратегічній авіації

Операція «Павутина»

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Удари українських FPV-дронів по російській стратегічній авіації — це не лише унікальна операція, яка була реалізована вперше в історії, що призвела до втрати третини російських носіїв далекобійних крилатих ракет, це й колосальні збитки для ворога. У СБУ вже порахували, що операція «Павутина» — це про 7 млрд збитків для РФ.

Але цілком можливо, що у цьому випадку калькуляція реальних збитків виходить за межі грошової оцінки. Бо зрештою, як виміряти втрату третини повітряної ядерної тріади. Правильним методом обрахунку витрат у озброєнні є вартість відновлення. Тим паче, що мова йде про незворотні для ворога втрати, бо навіть били по російських літаках так, щоб їх вже неможливо було полагодити, пише Defense Express.

Й загалом у РФ з середини 90-х років вже не виробляють нові стратегічні бомбардувальники. А реальні можливості виробництва нових літаків у короткостроковій перспективі зав’язані лише на використання радянського заділу з виробленими, але не оснащеними корпусами машин.

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Зокрема це стосується Ту-160М2, які збирають з того, що було вироблено у СРСР. І наразі змогли зібрати дві машини з 2022 року, а ще дві знаходяться на різних стадіях виробництва. Інші Ту-160 лише проходять модернізацію. При цьому необхідно нагадати, що загалом цих машин у РФ, за різними оцінками від 12 до 18, й 5 Ту-160 з них прямо зараз на заводі у Казані.

Ту-95 — не виробляють та не збирають. Загалом у РФ, за різними оцінками від 40 до 60 Ту-95МС, з яких також не усі у льотному стані. З цієї кількості літаків з 2013 року від 18 до 27 пройшли модернізацію для використання Х-101 — Ту-95МСМ. При цьому у цю версію у РФ модернізували лише Ту-95МС-16 (загалом 57 випущених, до 38 могло бути у РФ), а можливостей переробки з Ту-95МС-6 (загалом 31 випущений й всі могли бути у РФ), за наявною інформацією, немає.

Щодо Ту-22М3, то це дальній, а не стратегічний бомбардувальник, він не несе крилаті ракети, а лише високошвидкісні Х-22 та Х-32. Загалом їх у РФ менше 55 одиниць, бо ці літаки уражались на землі та збивались, а ті, які залишились — не всі у льотному стані. Наразі у РФ є програма модернізації Ту-22М3 до рівня Ту-22М3М, яка дуже сильно буксує та можливість зібрати близько шести нових із корпусів часів СРСР, які простояли 30 років просто неба.

Тобто якщо вести мову про можливість відновлення РФ втрат, то це об’єктивно лише про виробництво нового літака. А це про проєкт ПАК ДА він же «Изделие 80», який й мав замінити всі Ту-95МС та Ту-22М3. І за першими планами від 2009 року мав піднятися у небо у 2025 році з дуже оптимістичним строком приймання на озброєння у 2027 році.

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Але у 2021 році, через 12 років, був лише затверджений його остаточний обрис. Наразі відомо лише про наявність навіть не прототипа, а статичного зразка для проведення наземних випробувань. Таким чином до першого польоту, проходження всього циклу випробувань, лише після чого починається серійне виробництво — ще далеко. Можливо років 10-20, хоча взагалі є сумнів у реальній можливості РФ довести справу до кінця, як мінімум, у ключі реалізацій всіх аналоговнетних обіцянок щодо ПАК ДА.

І таким чином для обрахунку втрат ворога лише у стратегічних бомбардувальниках шляхом оцінки вартості заміни необхідно дізнатися вартість програми створення ПАК ДА. Цю суму розділити на вартість вироблених літаків та додати ціну їх побудови. І через те, що стратегічні бомбардувальники — це «штучний товар», то реальна їх вартість дуже висока саме через вартість розробки, яка розділяється на дуже малу кількість машин.

Наприклад, американський B-2 Spirit, на який має бути схожим російський ПАК ДА, вийшов за таким методом обрахунку у, приблизно, 2,13 млрд доларів за літак. Бо загалом було побудовано лише 21 бомбардувальник.

Саме тому відновлення втрат у стратегічних бомбардувальниках для РФ — це про дійсно мільярдні збитки, водночас значно більше 7 млрд доларів, а також про середньо та довгострокову перспективу.

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Нагадаємо, Генштаб оновив дані щодо знищених російських літаків — їхня кількість зросла на 12 і досягла 384. Це перше оновлення цих даних після масштабної операції «Павутина», в межах якої Україна атакувала 41 літак бомбардувальної авіації РФ.