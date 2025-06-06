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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Операція "Павутина": The Guardian опублікувало ексклюзивні подробиці атаки СБУ

117 дронів, десятки знищених літаків, пошкоджений Кримський міст — СБУ під керівництвом Малюка провела наймасштабнішу атаку по тилу Росії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Операція "Павутина"

Операція "Павутина". / © ТСН

117 дронів, десятки виведених з ладу літаків, підрив ключового мосту та особисте кураторство з боку голови СБУ Василя Малюка — так виглядала найгучніша операція українських спецслужб у червні.

За даними The Guardian, саме Малюк став ключовим фігурою, яка не лише погодила “Павутину”, а й вивела її на новий рівень.

Безпрецедентний удар по Росії

1 червня Служба безпеки України провела широкомасштабну атаку на чотири авіабази в тилу Росії. Згідно з офіційними даними Києва, у результаті ударів було знищено 41 російський військовий літак, тоді як джерела в американській розвідці повідомляють про не менш як 10 знищених і до 20 пошкоджених машин.

Атака була здійснена без допомоги західної зброї — за допомогою саморобних безпілотників, запущених із дахів вантажівок. Це дозволило непомітно дістатися цілей на сотні кілометрів у глиб Росії.

Паралельно з повітряним ударом було пошкоджено стратегічний Кримський міст, що додало психологічного ефекту. Як зазначає видання, атака була настільки гучною, що Володимир Путін особисто повідомив про неї Дональду Трампу у розмові по телефону та пригрозив відповіддю.

Малюк — не просто керівник

За словами співробітників СБУ, Василь Малюк особисто дав зелене світло на операцію, переконавши президента Зеленського, попри її ризикованість. Ідея “Павутини” виникла в глибинах Служби, але саме Малюк перетворив її на дію, надавши ресурси та довіру молодим агентам.

“Він бульдог. Не вагається, не розмірковує, він діє. Але він не злий — просто розуміє, що іноді доводиться”, — каже один із колег Малюка.

Після повномасштабного вторгнення він зачистив СБУ від зрадників, зокрема — контррозвідку, якою керував підозрюваний у роботі на РФ Дмитро Козюра. Саме відсутність витоків щодо “Павутини” стала головним доказом результативності цих чисток.

Замість показухи — результат

На відміну від інших топпосадовців, Малюк не женеться за увагою медіа і не дозволяє цього підлеглим. Він зосереджений на конкретних діях — саме за це, як стверджує джерело The Guardian, йому і довіряє президент.

Служба під його керівництвом, за офіційними даними, знищила понад 2000 танків, понад 30 нафтопереробних заводів, тисячі одиниць техніки і здійснила низку точкових атак проти ключових фігур ворога.

Нагадаємо, що після успішної операції “Павутина”, під час якої десятки літаків РФ були уражені українськими дронами на аеродромах, держава-агресорка передислокувала свої стратегічні бомбардувальники аж на Чукотку, яка межує з американською Аляскою.

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