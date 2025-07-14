Операція «Павутина»: ISW повідомляє, що Росія почала активне будівництво на авіабазах

Операція «Павутина» / © ТСН

Реклама

Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції України «Павутина» 1 червня. Це демонструють нещодавні супутникові знімки.

Про це пише ISW.

За даними української розвідувальної організації Frontelligence Insight, супутникові знімки, зібрані 7 липня, показують, що російські війська побудували приблизно 10 посилених бункерів з ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття та вісім будівель у стилі ангарів на перонах авіабази Халіно в Курській області.

Реклама

«Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 27 червня авіабази Халіно, також показують посилені ангари, що підтверджує оцінку Frontelligence. Frontelligence повідомила, що супутникові знімки, зібрані 9 липня, показують, що російські війська побудували дві бетонні споруди у стилі бункерів на авіабазі Саки в окупованому Криму, а супутникові знімки Planet Labs, зібрані 7 липня, також показують бетонні укриття для літаків», — пишуть в Інституті.

Однак Frontelligence повідомила, що супутникові знімки, зібрані 9 липня, не показують жодних будівельних робіт на авіабазі Джанкой в окупованому Криму. Frontelligence повідомила, що нещодавні супутникові знімки показують уламки бомбардувальників, які досі знаходяться на авіабазі Біла в Іркутській області та авіабазі Оленя в Мурманській області — двох авіабазах, які українські війська завдали ударів під час операції «Павутина».

Російські чиновники та мілблогери звинувачують російське керівництво у нездатності захистити російську військову інфраструктуру від ударів українських безпілотників під час повномасштабного вторгнення Росії.

«Росія, можливо, починає будувати захисні споруди на своїх авіабазах після трьох років війни у відповідь на операцію „Павутина“, — завершили аналітики.

Реклама

Раніше йшлося про те, що Російська Федерація через обстріли українських далекобійних дронів перенесла частину свого військово-промислового комплексу (ВПК) на територію Північної Кореї.

Як повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, держава-агресорка у такий спосіб не тільки виводить з-під українських ударів частину підприємств, які випускають снаряди та ракети, але й намагається покращити якість боєприпасів.