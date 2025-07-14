ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Операція «Павутина»: ISW повідомляє, що Росія почала активне будівництво на авіабазах

Армія РФ побудувала приблизно 10 захисних споруд на авіабазі Халіно в Курській області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Операція «Павутина»

Операція «Павутина» / © ТСН

Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції України «Павутина» 1 червня. Це демонструють нещодавні супутникові знімки.

Про це пише ISW.

За даними української розвідувальної організації Frontelligence Insight, супутникові знімки, зібрані 7 липня, показують, що російські війська побудували приблизно 10 посилених бункерів з ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття та вісім будівель у стилі ангарів на перонах авіабази Халіно в Курській області.

«Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 27 червня авіабази Халіно, також показують посилені ангари, що підтверджує оцінку Frontelligence. Frontelligence повідомила, що супутникові знімки, зібрані 9 липня, показують, що російські війська побудували дві бетонні споруди у стилі бункерів на авіабазі Саки в окупованому Криму, а супутникові знімки Planet Labs, зібрані 7 липня, також показують бетонні укриття для літаків», — пишуть в Інституті.

Однак Frontelligence повідомила, що супутникові знімки, зібрані 9 липня, не показують жодних будівельних робіт на авіабазі Джанкой в окупованому Криму. Frontelligence повідомила, що нещодавні супутникові знімки показують уламки бомбардувальників, які досі знаходяться на авіабазі Біла в Іркутській області та авіабазі Оленя в Мурманській області — двох авіабазах, які українські війська завдали ударів під час операції «Павутина».

Російські чиновники та мілблогери звинувачують російське керівництво у нездатності захистити російську військову інфраструктуру від ударів українських безпілотників під час повномасштабного вторгнення Росії.

«Росія, можливо, починає будувати захисні споруди на своїх авіабазах після трьох років війни у відповідь на операцію „Павутина“, — завершили аналітики.

Раніше йшлося про те, що Російська Федерація через обстріли українських далекобійних дронів перенесла частину свого військово-промислового комплексу (ВПК) на територію Північної Кореї.

Як повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, держава-агресорка у такий спосіб не тільки виводить з-під українських ударів частину підприємств, які випускають снаряди та ракети, але й намагається покращити якість боєприпасів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie