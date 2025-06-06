Операція “Павутина”: розвідка Естонії зробила важливу заяву

Російський аеродром. / © Вікіпедія

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Бомбардувальники РФ Ту-95, які було ушкоджено під час операції "Павутина", були готові до ракетних ударів по Україні.

Про це заявив очільник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Естонський розвідник каже, що повністю було знищено щонайменше сім далеких бомбардувальників, а пошкоджено - щонайменше два далеких бомбардувальники. Усі пошкоджені судна активно застосовували під час ударів по Україні, наголосив Ківісельг.

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"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", – сказав Ківісельг.

За його словами, відновлення літаків вимагатиме від Росії значних додаткових ресурсів. Зокрема, “посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів щодо захисту військ.

Українська операція була дуже важливою, наголошує військовий Естонії. “Павутина” стала потужним сигналом для режиму РФ про потенціал, який може бути використаний для примусу Москви до реальних мирних переговорів.

Що більше, наголошує він, у такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими і непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати, сказав він.

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Операція “Павутина”

1 червня під час операції “Павутина” українські БпЛА уразили цілі на аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Українську спецоперацію високо оцінила розвідка Ізраїлю Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі. З їхніх слів, “це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів”. Мовляв, Україна таки має козирі.

Тим часом спецпредставник президента США Кіт Келлог спочатку заявив, мовляв, ця атака українських БпЛа нібито підвищила ризик ескалації конфлікту. Втім, згодом він кардинально змінив свою думку про операцію “Павутина”. Американський посадовець похвалив українські спецслужби та назвав атаку «прикладом ефективного і сміливого лідерства».

Дата публікації 11:48, 04.06.25 Кількість переглядів 504 Кадри підготовки СБУ до атаки на стратегічну авіацію РФ