Російський бомбардувальник Ту-95 / © Getty Images

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Західні чиновники та експерти з відкритих джерел продовжують оцінювати масштаби пошкоджень російських військових літаків унаслідок української операції «Павутина» 1 червня. Називають кількість в 11-12 літаків.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю «Українській правді» 2 червня заявив, що, за попередніми оцінками, до атаки з 19 російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 в робочому стані були близько 10-12, а з 57 літаків Ту-95 — приблизно 36 одиниць.

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За даними агентства Bloomberg від 2 червня, західний високопосадовець повідомив, що українські спецслужби, ймовірно, знищили або серйозно пошкодили щонайменше сім Ту-95 і чотири Ту-22 під час атаки. Також зазначається, що через санкції, які обмежують доступ до західних технологій, Росії буде надзвичайно складно відновити або замінити пошкоджені літаки, оскільки її стратегічна авіація критично залежить від імпортних компонентів.

The New York Times 3 червня повідомило, що за оцінками західних урядовців і військових аналітиків, українські спецслужби могли знищити або вивести з ладу шість Ту-95, чотири Ту-22М і один літак радіолокаційного виявлення та управління А-50. Загалом йдеться про можливе ураження до 20 стратегічних повітряних суден РФ.

Аналітики з української платформи відкритої розвідки Frontelligence Insight 3 червня заявили, що згідно з супутниковими знімками та аналізом з відкритих джерел, було, ймовірно, уражено 11 бомбардувальників різних моделей і один транспортний літак Ан-12. Водночас, зауважили у Frontelligence, наразі не підтверджено публічно доступними супутниковими фото заяви про понад 20 знищених літаків.

Військовий аналітик Tatarigami та журналісти з The Telegraph і Insider 3 червня повідомили, що українські спецслужби надали відео з ударами дронів по щонайменше двох літаках А-50. Припускається, що найближчим часом це відео буде офіційно оприлюднено. На момент підготовки звіту ISW ще не зафіксував появу відео у відкритому доступі, але продовжує моніторинг ситуації.

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Що відомо про операцію «Павутина»?

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела у Росії спецоперацію «Павутина»: були атаковані чотири ворожі аеродроми з військовою авіацією. Удар був завданий за допомогою дронів-камікадзе, які запускалися з вантажівок. За останніми даними Генерального штабу ЗСУ на 3 червня, за результатами спецоперації загальні втрати ворога склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов назвав це суттєвим ударом по росіянах, якщо до операції «Павутина» ворог мав близько 130 стратегічних бомбардувальників, а тепер було знищено 34% бортів, про що заявляв очільник СБУ Василь Малюк.