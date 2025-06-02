Операція "Павутина": супутникові знімки показали наслідки ударів по авіабазах РФ

Вибух. / © Associated Press

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У Мережі з’явився перший супутниковий знімок після атаки дронами СБУ по російській військовій авіабазі "Бєлая". Він підтверджує ураження літаків Ту-95МС та Ту-22М3.

Фото оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біггерс на своїй сторінці у мережі X.

Знімок демонструє ураження щонайменше чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази. Йдеться про ураження:

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трьох бортів стратегічної авіації Ту-95МС;

одного літака Ту-22М3.

Також, ймовірно, один стратегічний бомбардувальник могло бути пошкоджено під час атаки.

Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.

“Українська розвідка запустила 117 ударних безпілотників з вантажівок, розміщених поблизу російських авіабаз. Цього ранку я дав завдання кільком збирачам через @umbraspace, і мої перші зображення вже почали оброблятися. Який чудовий успіх у добре виконаній операції", - наголосив Біггерс.

Операція “Павутина”

1 червня СБУ здійснила масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії. Вона отримала назву “Павутина”. Ворожій авіації, попередньо, було завдано збитків на понад 2 млрд доларів.

РосЗМІ повідомляли, що безпілотники вилітали просто з вантажівок, припаркованих біля заправок. В СБУ уточнили, що спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

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Дата публікації 14:28, 01.06.25 Кількість переглядів 480 Дрони СБУ атакували російській військовий аеродром

Цю спецоперацію, в результаті якої вражено 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки. Серед пошкоджених суден - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Британське видання Sky News пише, що атака українських дронів на військові авіабази Росії стала приниженням для диктатора РФ Володимира Путіна. Однак, у статті застерігають, що Москві, ймовірно, доведеться завдати удару помсти, оскільки в Мережі вже з’являються спекуляції щодо того, чи знову Путін погрожуватиме застосуванням ядерної зброї.