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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Операція "Павутина": у Росії почалася істерика через вантажівки, перевіряють усіх

На російських трасах зараз спостерігаються величезні затори, усі вантажівки зупиняють та перевіряють, там фактично логістичний колапс.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Росії масово перевіряють вантажівки

У Росії масово перевіряють вантажівки / © Цензор.net

У Росії почалася істерика після операції «Павутина»: перевіряють усі вантажівки.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Facebook.

«У кращих російських традиціях по всій РФ почалася запізніла перевірка вантажівок, коли вона вже не має сенсу. На трасах величезні затори, усі вантажівки зупиняють та перевіряють. Логістичний колапс», — написав журналіст.

Казанський зазначив, що таким чином російські спецслужби зараз фактично працюють на користь України.

«Жодного результату це вже не дасть — пізно схаменулися. Лише спроба вислужитися та продемонструвати бурхливу діяльність. Фактично російські спецслужби зараз також працюють на користь України. Їхні дії тiльки збільшать економічні збитки від атаки», — резюмував журналіст.

Операція «Павутина»

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків (це 34% носіїв стратегічних ракет — ред.) на аеродромах базування, або приблизно 40 літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.

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