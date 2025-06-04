Операція "Павутина": з’явилися свіжі супутникові фото розшматованих літаків на аеродромі "Бєлая"

Супутниковий знімок знищеного літака-приманки на авіабазі «Бєлая» в РФ / © Maxar Technologies

Реклама

Свіжі знімки супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая» в Іркутській області підтверджують пошкодження літаків після атаки українських дронів у межах операції «Павутина»

Про це повідомляють проєкт «Радіо Свобода» «Схеми» та видання The Independent.

На свіжих знімках супутника Planet Labs за 4 червня, які є у розпорядженні естонського видання Delfi та «Схем», видно пошкодження на аеродромі «Бєлая» щонайменше семи стратегічних бомбардувальників. Це — три Ту-95 та чотири Ту-22. На знімках помітні і наслідки пожеж.

Реклама

«Радіо Свобода» проаналізувало відео та супутникові знімки, і може незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 стратегічних бомбардувальників на усіх атакованих аеродромах РФ:

7 Ту-95 (і один, ймовірно, пошкоджений),

4 Ту-22М3,

1 вантажний літак Ан-12, що не належить до стратегічної авіації.

Знищені стратегічні бомбардувальники Ту-95 / © "Схеми"

Знищений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 / © "Схеми"

Знищені стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 / © "Схеми"

Знищений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 / © "Схеми"

Водночас The Independent опублікувало супутникові зображення компанії Capella Space від 2 червня, які демонструють ситуацію до та після удару по авіабазі «Бєлая». На зроблених наступного дня після атаки знімках видно розкидані уламки та обвуглені залишки кількох літаків на злітно-посадковій смузі авіабази або поруч, у захищених укриттях.

Ці фото були зроблені за допомогою радарних супутників із синтетичною апертурою (SAR), які надсилають енергетичні промені до поверхні Землі та фіксують відлуння, дозволяючи виявляти навіть незначні рельєфні зміни.

Аеродром «Бєлая» до та після атаки українських безпілотників / © Capella Space

Аеродром «Бєлая» після атаки українських безпілотників / © Capella Space

Пошкоджений російський літак на аеродромі «Бєлая» / © Capella Space

Експерти зазначають, що зафіксовані пошкодження підтверджують втрату Росією кількох літаків.

Реклама

«З огляду на видимі уламки, порівняння з попередніми супутниковими зображеннями і відео з дронами, опубліковане в Telegram та Twitter, я можу стверджувати, що було знищено кілька літаків«, — сказав науковий співробітник Центру досліджень нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна в Каліфорнії Джон Форд.

Він додав, що за допомогою SAR-зображень вдалося ідентифікувати залишки двох знищених бомбардувальників Ту-22. Також, за словами Форда, супутникові дані й відео з соцмереж вказують на знищення або серйозне пошкодження чотирьох важких бомбардувальників Ту-95.

Результати операції «Павутина»

Нагадаємо, СБУ 1 червня провела спецоперацію «Павутина» на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». В її межах FPV-дрони атакували 41 ворожий військовий літак, зокрема стратегічні бомбардувальники. Генеральний штаб ЗСУ вранці 3 червня інформував про знищення 12 російських літаків у результаті операції.

Західні чиновники та експерти продовжують оцінювати масштаби пошкоджень російських літаків. Називають кількість у 11-12 авіасуден, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама