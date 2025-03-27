Операція "Труба": росіяни, які лізли газопроводом у Суджі, страждають від важкої хвороби легенів

Газопровід у Суджі / © Associated Press

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Гучна операція російських військових у газопроводі у Курській області виявилася драматичною невдачею для путінських військ з трагічними наслідками її учасників.

Про це пише німецьке видання Вild.

Підрозділи Путіна розробили те, що вони вважали геніальним планом: вони залізли в невикористаний газопровід і таким чином хотіли подолати більшу відстань непоміченими, щоб заскочити українців зненацька.

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Окупанти у газопроводі / Скриншот з відео, яке зняли самі росіяни

За інформацією журналістів, після спроби пробратися через газопровідну трубу у російських солдатів, що вижили, почалися серйозні проблеми з легенями.

"Це стан, як за важкої форми COVID. Ми не знаємо, як їх лікувати", – зізнався один із російських лікарів звісно ж на умовах анонімності.

Російські окупанти намагалися несподівано атакувати українські позиції на Курщині, використовуючи газову трубу, що не функціонує.

Українські військові помітили супротивника та вбили близько 100 російських солдатів. Втім, за даними західних ЗМІ, деякі учасники операції вижили, але їхнє здоров'я виявилося серйозно підірваним. Основна версія – важке отруєння метаном.

Раніше український військовий Мирослав Гай стверджував, що українські десантники знищили велику групу диверсантів, які пробиралися газопроводом.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко додав, що армія РФ намагалася використати газопровід у Суджі, повторивши "авдіївський" спосіб проникнення в наш тил. Проте план не вдався.

Видання Sky News також розповідало про те, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині.