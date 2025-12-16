Операція зі звільнення Куп’янська триває: деталі від військових

Війна. / © Associated Press

Реклама

Операція зі звільнення і зачистки Куп’янська Харківської області триває. Російські солдати здаються в полон або їх ліквідують.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов, повідомляє «Укрінформ».

«Ця операція ще деякий час триватиме. Їх (окупантів — ред.) вже відсікли від постачання, це добре, але треба тепер зачистити місто остаточно від тих росіян, які там зараз присутні», — наголосив військовий.

Реклама

За словами Трегубова, міські бої — це дуже складно. Сили оборони бережуть життя своїх військових та мирного населення.

Останніми днями окупанти здаються в полон. Серед полонених є не лише росіяни, а й найманці з країн третього світу. Втім, про громадян яких країн йдеться, він не уточнив.

Відповідаючи на запитання, чи фіксується перекидання додаткових російських сил під Куп’янськ, аби змінити ситуацію на користь ворога, Трегубов наголосив: «Якби у них була практична змога це зробити, вони б не допустили фактичного оточення міста».

Щодо Вовчанська, каже Трегубов, то місто фактично припинило існування, населений пункт дуже сильно зруйнований. Наразі там ситуація залишається складною. За словами військового, «росіяни лізуть з півночі, українці тримають оборону по річці Вовча».

Реклама

«Вони його (Вовчанськ — Ред.) просто цілеспрямовано руйнували. Вовчанськ вже як такий сам по собі був непотрібний, як місто з населенням. Вони просто намагалися створити поблизу російського кордону певну зону безпеки. Просто просунутися і утримувати таку зону, щоб українці не мали змоги йти далі і загрожувати Курські, Бєлгородські та іншим областям Російської Федерації», — пояснив речник ОСУВ «Дніпро».

Як повідомлялося, ситуація у Куп’янську на Харківщині різко змінилась. ЗСУ просунулися в центрі міста, де тривають зачистки. Також зафіксовано просування українських підрозділів на південний схід від Петропавлівки.

Сили оборони України, зокрема пошуково-ударне угруповання «Хартія», переграли російське командування на Куп’янському напрямку, де утворився "котел" для армії РФ. Замість заявленого Москвою «захоплення» міста російське угруповання опинилося в оточенні, а його логістика — обрізана.