Операції ЗСУ на території РФ: в ISW оцінили, що відбувається в Курській і Бєлгородській областях

Бєлгород.

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Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Тим часом у Бєлгородській - тривають бої.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 16 квітня показують, що росіяни захопили монастир Святого Миколая на південний захід від Гуєво, що поблизу міжнародного кордону. Втім, деякі російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України все ще займають Свято-Миколаївський монастир.

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Аналітики зауважують, що 16 і 17 квітня тривали бої біля населених пунктів Горналь, Олешня та Гуєво.

Окрім того, 17 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області. Втім, за інформацією ISW, війська РФ не змогли там просунутися.

Російські блогери стверджували, що 16 і 17 квітня ЗСУ здійснили контратаку під Поповкою і Демидівкою.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко заявив, що РФ готує відповідь за операції ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях.

Дата публікації 10:27, 16.04.25 Кількість переглядів 17 Іванівська область РФ під атакою БпЛА