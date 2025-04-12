Операції ЗСУ в Курській та Бєлгородські областях: в ISW повідомили про ситуацію в регіонах

ЗСУ.

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Російські війська продовжують просуватися в Курській області. Втім, протягом минулої доби, жодного підтвердженого успіху росіяни не мали.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російське джерело стверджувало, що армія РФ просунулася поблизу монастиря Святого Миколая на північний схід від Горналу, що розташований поблизу міжнародного кордону. Інший так званий російський мілблогер стверджував, що ЗСУ утримують позиції в монастирі. Втім, аналітики ISW не можуть це підтвердити.

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Зазначається, що армія країни-агресорки вела наступальні дії біля Горналя, Гуєво та Олешні. Окрім того, один російський мілблогер заявив, що ЗСУ контратакують біля Олешні.

Тим часом протягом 11 квітня українські війська продовжували обмежені наземні обстріли Бєлгородської області. За інформацією одного з мілблогерів, ЗСУ атакували на північний захід від міста Бєлгород поблизу Поповки та Демидівки. Окрім того, деякі російські джерела стверджують, що половина Демидівки є спірною “сірою зоною”.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко заявив, що РФ націлилася на три області. Кремль, зокрема, діє з політичних мотивів.

Дата публікації 19:27, 11.04.25 Кількість переглядів 64 Путін наказав захопити 50 км! Шалена загроза для Сум?! Подробиці нового наступу!