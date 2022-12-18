Оперні співаки та артисти цирку: в російській армії оголосили про створення нових підрозділів

В окупаційній армії з’являться два нових підрозділи, які будуть укомплектовані професійними артистами, які пішли на військову службу добровільно або були призвані в рамках часткової мобілізації в РФ.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на відповідну заяву Міноборони РФ.

“Вперше в сучасній історії збройних сил Росії ми створили два постійно діючих фронтових творчих з’єднання”, – заявили у військовому відомстві окупантів.

У "творчих бригадах" повинні служити оперні співаки, вокалісти, музиканти, актори, танцюристи чи артисти цирку.

“На етапі формування підрозділів командири помітили творчі якості та здібності мобілізованих і було прийнято рішення про створення цього колективу”, – повідомили в Міноборони РФ, додавши, що метою створення нових підрозділів є підтримання високої бойової готовності, “морально-політичного і психічного стану учасників військової спецоперації”, як у Кремлі називають війну в Україні.

“Культурно-мистецького обслуговування учасників бойових дій” буде відбуватися на фронті.

Нагадаємо, раніше від мешканців Санкт-Петербурга вимагали зібрати для мобілізованих музичні інструменти: баяни, акордеони, губні гармошки та балалайки.

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