Оперний співак про те, як без підготовки захищав Київщину: "Був ящик гранат і не на кожного автомат"

Щодня у "Сніданку з 1+1" виходить рубрика "Щоденники війни", у якій розповідають історії українців в умовах війни, які волею обставин опинились в найгарячіших точках нашої країни.

У рамках рубрики, творцем якої є журналістка проєкту Наталка Щука, до студії "Сніданку з 1+1" завітав оперний співак, соліст Національної опери та балету Олександр Мельничук.

У перші дні війни родина співака разом із сином виїхала з Києва до Бучанського району. Їм здавалось, що там буде безпечніше, проте сім’я опинилась просто на лінії фронту. Тому Олександр пішов добровольцем та з професійними військовими боронив рідну землю. Співак прокоментував, що тоді навіть не роздумував про своє рішення.

"24 лютого у мене не було можливості ухвалити інше рішення. Лінія розмежування проходила близько, в 500 метрах від оселі брата моєї дружини. Три пости, які були поруч, і люди, які були біля мене не давали зробити іншого вибору… Нашим завданням був пошук членів ДРГ, а також перебувати на посту, чергувати. Чи було страшно? Авжеж, не страшно може бути людині, у якої якісь психологічні дитячі травми або якісь інші проблеми. Звичайно, було страшно, як і кожній людині", - відверто розповів Олександр.

Оперний співак взагалі не мав військової підготовки. Говорить, що найстрашнішою була думка про те, що російських військових не вдасться втримати і які наслідки від цього можуть бути. Особисто сам артист називає 2 етапи своєї участі у захисті Батьківщини: безпосередній захист території, до якого він долучився одразу після повномасштабного вторгнення, та територіальну оборону, до якої Олександр приєднався після того, як вдалось вигнати росіян з Київщини.

"На початку повномасштабного вторгнення ми ситуативно вирішували якісь завдання, їх нам давали професійні військові. Взагалі зброї не мали в достатній кількості, у нас був ящик гранат і не на кожного автомат. Ми, скажімо так, захищали ту громаду та осередок, де ми перебували. Бронежилету навіть не було, трошки "коктейлів" зробили, небайдужі люди дали особисту зброю. Ми ворога бачили, слідкували за ним в тепловізор. Росіяни намагались за нашими будинками пройти, а недалеко в садку стояла наша артилерія, і вони хотіли її звідси "випіляти". І ми намагались зробити так, щоб їм цього не вдалось", - поділився Мельничук.

Олександр Мельничук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Олександр розповів, що комбат батальйону пропонував йому офіційно долучитись до лав ЗСУ та підписати контракт. Отриманий досвід вплинув на стан здоров’я оперного співака, тому він відмовився і пішов до тероборони. Проте, не виключає свого повернення на захист України. Після тримісячної перерви співак повернувся до театру, де працює вже 17 років. Говорить, що досвід дозволив швидко повернутися у професійний стрій.

Олександр Мельничук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За спостереженнями співака, український глядач змінився внутрішньо і став більш чутливим. Проте відвідує вистави, під час сирени – йде до укриття, а після її закінчення повертається і дивиться виставу до кінця.

Щодо особистих майбутніх мрій після перемоги, Мельничук зізнається: хоче виховати молодшого сина Григорія справжнім українцем та патріотом, який знатиме, що родина і домівка – це головне для кожної людини.

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував виправдання зірок, яким "складно" перейти з російської на державну мову. Таких людей зірка назвав "імбецилами" і порадив їм звернутися до лікарів.

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