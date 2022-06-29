Опинилися в епіцентрі вибуху: російська ракета в Дніпрі вбила чоловіка та жінку

Опинилися в епіцентрі вибуху: російська ракета в Дніпрі вбила чоловіка та жінку

Вчора Росія випустила шість ракет по Дніпропетровщині. Чотири з них вдалося збити. Одна зруйнувала СТО, де перебували цивільні люди.

У результаті російського ракетного удару по автотранспортному підприємству у Дніпрі 28 червня загинули чоловік та жінка. Вони опинилися в епіцентрі вибуху.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рятувальники знайшли тіла загиблих під завалами. На місці прильоту виявили уламки ракети "Калібр".

"Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, за даними мера Дніпра Бориса Філатова, окупанти поцілили ракетою в СТО "Автодизель", там спалахнула пожежа.

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