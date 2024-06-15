"Опиняються у пастці": Веніславський про чоловіків, які повертаються до України, щоб стати на облік

Федір Веніславський розповів про проблеми, з якими стикають військовозобов'язані чоловіки, які через закон про мобілізацію повертаються до України.

Народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чоловіки, які приїхали до України з-за кордону, щоб виконати умови мобілізаційного закону і стати на військовий облік, "опиняються у пастці".

Про це він розповів в ефірі Radio NV.

"Громадяни України, які не стояли на військовому обліку і повернулися до України, вони зараз потрапили, фактично, у своєрідну пастку. Вони не можуть виїхати з України назад до своїх сімей і не можуть в Україні стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання", - пояснив він.

За словами Веніславського, зараз готується відповідне звернення до Кабінету міністрів України, до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, оскільки ця проблема потребує вирішення.

Веніславський додав, що кілька десятків таких громадян звернулися до нього особисто.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, за яких умов повістка поштою вважатиметься врученою.

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