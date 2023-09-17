Разом з тим 43% жителів ФРН вважають, що Україну потрібно підтримувати до повної деокупації всіх територій.

Мангеймська дослідницька група з виборів провела опитування для каналу ZDF серед німців з запитанням, чи має Захід змусити Україну поступитися частиною територій для встановлення миру з Росією.

Про це інформує Ліга.

Результати опитування показали, що 41% респондентів у Німеччині вважають, що Україні слід поступитися частиною власної території для встановлення миру з РФ.

43% опитаних підтримали тезу про те, що Захід повинен підтримувати Україну до повної деокупації всіх територій.

Крім того, опитування показало, що 56% німців не вірять у дипломатичне завершення війни, а 41% жителів ФРН вважають, що дипломатія може допомогти завершити російську агресію.

Повідомляється, що опитування було проведене 12—14 вересня 2023 року телефоном серед 1201 випадково обраного німецького громадянина від 18 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітикиня розповіла, чому диктатор Путін знову згадав про перемовини з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив, що мирні переговори між Україною та Росією зараз неможливі.

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