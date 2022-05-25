Опитування показало, скільки українців хочуть залишитися у Польщі після війни

Опитування показало, скільки українців хочуть залишитися у Польщі після війни

До Польщі від початку широкомасштабної війни в Україні виїхало найбільше громадян України.

У Польщі за останніми даними, наразі може перебувати приблизно 1,2-1,3 млн українських громадян, які виїхали після 24 лютого. Лише 27% опитаних українців хочуть залишитися у країні після закінчення війни. Хоч більшість українських біженців ще не працює, однак має намір знайти роботу.

Про це свідчить статистика ARC Rynek i Opinia.

Станом на зараз, згідно з опитуванням, 83% мігрантів з України ще не працюють. Але понад половина українців заявляє, що має намір знайти роботу в країні.

Серед перешкод у працевлаштуванні - мовний бар'єр. Але 78% громадян України кажуть, що хочуть вивчити мову для полегшення пошуку роботи.

Другою перешкодою у пошуку роботи є догляд за дітьми. Адже майже половина біженців, які взяли участь в опитуванні, приїхали до Польщі з неповнолітніми дітьми.

"Тому відкриття шкіл та садочків для їхніх дітей, що вже відбувається, може позитивно вплинути на рівень зайнятості батьків, переважно матерів, адже жінки становлять 91% усіх біженців, які прибули до нашої країни", - йдеться у звіті.

27% опитаних українців виявили бажання залишитися у Польщі після закінчення війни.

Серед тих, хто відповів, що хоче залишитися у Польщі після закінчення війни - переважно молодь. У групі 18-24 років цей відсоток становить 30%, тоді як у групі 24-34 років – 26%.

Відсоток біженців, які хочуть залишитися в Польщі й після закінчення війни також вищий у групі тих, хто працюють – 30%.

Крім того, як свідчить опитування, 71% українців у Польщі можуть самі себе утримувати; 44% характеризують своє матеріальне становище як середнє; 21% - використовують допомогу родин, у яких живуть; 18% - отримують державну допомогу.

Дослідження показує, що 71% респондентів походять з районів, які безпосередньо постраждали від бойових дій. Більшість опитаних біженців приїхали із середніх та великих міст.

Як повідомлялося, у Польщі "взялися" за українців, які отримують соцвиплати, сотні людей вже втратили їх.

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