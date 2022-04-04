Оплатити продуктовий набір тим, хто потребує: в Україні запустили благодійний проєкт

Оплатити продуктовий набір тим, хто потребує: в Україні запустили благодійний проєкт

Долучитися можуть українці в усіх містах.

На Дніпропетровщині запустили благодійний проєкт "Це вам від щирого серця". Охочі можуть онлайн придбати продуктові набори.

Їх передадуть мешканцям регіону, які найбільше цього потребують, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Для цього слід обрати на сайті продуктовий кошик на суму 250 чи 500 грн. Там - товари першої необхідності. Крупи й цукор, чай та печиво, засоби гігієни.

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Далі потрібно визначити, до якого міста хочете відправити допомогу. Оплатити продуктовий набір та чекати на звіт. Регіональні підрозділи Мінсоцполітики знайдуть тих, кому він стане в нагоді.

Нагадаємо, що ріелторів та орендодавців Дніпра закликали не підвищувати ціни на нерухомість та не спекулювати. Ті, хто вдаються до недобросовісного заробітку, понесуть відповідальність перед законом.

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