Оплатити продуктовий набір тим, хто потребує: в Україні запустили благодійний проєкт

Долучитися можуть українці в усіх містах.
На Дніпропетровщині запустили благодійний проєкт "Це вам від щирого серця". Охочі можуть онлайн придбати продуктові набори.
Їх передадуть мешканцям регіону, які найбільше цього потребують, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Для цього слід обрати на сайті продуктовий кошик на суму 250 чи 500 грн. Там - товари першої необхідності. Крупи й цукор, чай та печиво, засоби гігієни.
Далі потрібно визначити, до якого міста хочете відправити допомогу. Оплатити продуктовий набір та чекати на звіт. Регіональні підрозділи Мінсоцполітики знайдуть тих, кому він стане в нагоді.
Нагадаємо, що ріелторів та орендодавців Дніпра закликали не підвищувати ціни на нерухомість та не спекулювати. Ті, хто вдаються до недобросовісного заробітку, понесуть відповідальність перед законом.
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