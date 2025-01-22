Оплески снайперам: "Азов" показав нічну роботу по ворогу на Торецькому напрямку (відео)

Кадри, на яких ми бачимо, як працюють вправні стрілки, просто вражають.
Снайпери 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" відпрацювали по окупантах на Торецькому напрямку. Бійці показали, як ефективно знищують будь-які ворожі цілі, визначені тепловою сигнатурою.
Про це повідомляє "Азов".
"Марно шукати ідеально замаскованого стрільця. Тому хаотичні постріли навсібіч ніяк не допомагають окупантам в їхній передсмертній агонії", – зазначається у повідомленні.
На відео – добірка ліквідацій ворожого особового складу бійцями снайперського загону.
Раніше українські бійці ліквідували чимало російських окупантів у Нью-Йорку. Завдання виконали оператори ударних БпЛА 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
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