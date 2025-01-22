Оплески снайперам: "Азов" показав нічну роботу по ворогу на Торецькому напрямку (відео)

Кадри, на яких ми бачимо, як працюють вправні стрілки, просто вражають.

Снайпери 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" відпрацювали по окупантах на Торецькому напрямку. Бійці показали, як ефективно знищують будь-які ворожі цілі, визначені тепловою сигнатурою.

Про це повідомляє "Азов".

"Азов" показав нічну роботу по ворогу на Торецькому напрямку

"Марно шукати ідеально замаскованого стрільця. Тому хаотичні постріли навсібіч ніяк не допомагають окупантам в їхній передсмертній агонії", – зазначається у повідомленні.

На відео – добірка ліквідацій ворожого особового складу бійцями снайперського загону.

Раніше українські бійці ліквідували чимало російських окупантів у Нью-Йорку. Завдання виконали оператори ударних БпЛА 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Читайте також