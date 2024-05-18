Опозиція РФ заговорила про "програш" Заходу у війні Путіна та описала страшний сценарій для України

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський вважає, що "слабкий Захід" фактично програв війну в Україні.

Про це пише російська служба німецького видання Bild.

За його припущеннями, навіть з урахуванням допомоги США, реальне співвідношення витрат на війну Заходу "у кращому разі два з половиною до одного на користь Путіна".

"За такого розкладу сил Україна до кінця року втратить Харків. До середини наступного року - Одесу. Співвідношення сил стане 10-15 до одного до кінця 2025 року. До середини 2026 року Україна продовжить тільки партизанську війну, а Львів збережеться, якщо туди увійдуть війська НАТО в особі Польщі. І це все найкращий сценарій, якщо ЗСУ будуть героїчно чинити опір, незважаючи на безнадійність ситуації", - висловив страшні та необґрунтовані думки.

Російський опозиціонер також нагадав про візит Путіна до Китаю, під час якого лідер КНР Сі Цзіньпінь заявив, що "заборонених зон для співпраці між країнами немає".

"Якщо демократії не хочуть об'єднуватися і давати рішучу відсіч, диктатури більше не бояться. І прошу звернути увагу: Путіну потрібна не територія, Путіну потрібна війна для внутрішніх цілей. І слабкий Захід для цього прекрасна мішень", - заявив Ходорковський.

Нагадаємо, раніше ми публікували статтю, у якій пояснили, чому візит Путіна до Китаю та його переговори з Сі Цзіньпіном пішли не за планом.

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