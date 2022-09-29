"Опрацьовуються різні варіанти": в Генштабі ЗСУ міркують, як відповісти на мобілізацію в Росії

На сьогодні ЗСУ опрацьовують різноманітні варіанти відповіді противнику на проведення заходів мобілізації у Росії.

Наразі Україна відстежує, які угруповання створюють російські війська – наступального чи оборонного характеру.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив на брифінгу 29 вересня.

"Збройні сили України адекватно реагують на всі загрози від ворога. На даний час опрацьовуються різноманітні варіанти нашої відповіді противнику на проведення заходів мобілізації, на ймовірне створення ним угруповань. Відстежується, які це будуть угруповання – наступального або оборонного характеру", – розповів представник Генштабу.

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Він додав, що про все це доповідається верховному головнокомандувачу ЗСУ.

"Відповідно, буде прийняте рішення щодо подальших наших дій, і Збройні сили України готові до подальшого розвитку подій", – запевнив Громов.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також попередили, що після псевдорефрендумів та мобілізації в РФ може відбутися ескалація на фронті та збільшення Росією кількості ударів по критичній інфраструктурі України.

Водночас у Міноборони оцінили, що Росія планує загострити конфлікт з Україною після оголошення мобілізації, відповідних змін до законодавства, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення "референдумів".

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